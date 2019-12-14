Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Это последний этап войны, Рак. Худшее скоро будет позади. Вы показали себя мужественным человеком. Вы вступите в 2020 год с надеждой, оптимизмом и верой в светлое будущее. Помните, «то, что нас не убивает, делает сильнее».

Близнецы, нужно закрыть двери, которые ведут в тупик. Займитесь самоанализом. Двигайтесь вперед и только вперед со свойственной вам грацией. Вас окружают любящие и заботливые люди.

Телец, ваш партнер — это человек, который в чем-то дополняет вас. Именно такая пара вам и нужна. Вы привыкли основательно подходить к любому делу, в том числе и к романтическим отношениям. В этом нет ничего плохого, но немного импровизации вам все же не повредит.

Овен, возможно вы испытываете боль и разочарование. Знайте, что в конце пути ждет облегчение. Этот период научит вас еще больше любить жизнь, созерцать и радоваться во всех ее проявлениях.

Козероги, пришло время быть мудрыми. Не душите близкого человека заботой, дайте ему свободно дышать и самому выбирать свой путь. Близнецы, нужно закрыть двери, которые ведут в тупик. Займитесь самоанализом. Весы, когда два человека хотят быть вместе, им не помешает никто.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 декабря, в период убывающей Луны и под влиянием Сатурна, важно помнить следующее:

♌ Лев

Львы, начался двухнедельный период убывающей Луны, и кусать локти из-за того, что нужно было сделать во время растущего месяца, уже бессмысленно. Впрочем, полезно будет сделать оргвыводы — составить список приоритетов и вступить в новый лунный месяц и Новый год с четким планом действий и решимостью его осуществить. В личных отношениях нужно стать менее требовательным к партнеру, и не стараться «искать соринку» в его глазах. Не выносите ему мозг, и отношения вновь станут гармоничными.

Космический совет: перестаньте терзать партнера требованиями.

♍

Дева

Если вы постоянно играете детектива в отношениях, вероятно нужно пересмотреть свой выбор, Дева. Если ответ утвердительный, найдите в себе силы двигаться дальше. Если сомневаетесь, стоит ли принимать такое решение, поговорите с этим человеком по душам. Возможно сможете услышать что-то новое, что перевернет всю ситуацию.

Космический совет: нужны ли вам перемены в личной жизни?

♎ Весы

Весы, когда два человека действительно хотят быть вместе, они найдут способ решить жизненные проблемы. Помните, «с милым и рай в шалаше». Вселенная дает вам возможность построить что-то действительно прекрасное. Откройте себя миру, отпустите страхи и пессимистичные мысли.

Космический совет: вы можете построить что-то действительно прекрасное.

♏ Скорпион

Скорпион, пришло время забыть о ранах, которые нанесли вам злопыхатели. Кому-то не нравилось, что вы «слишком громко разговариваете», кто-то считал, что «вы слишком много требуете». Послушайте, не давайте другому человеку, указывать, что и как вам делать. Время принять и полюбить свою индивидуальность.

Космический совет: примите себя таким, какой вы есть.

♐ Стрелец

Стрельцы, представьте, как будет выглядеть ваша жизнь через десять лет. Насколько реальна эта картина? На самом деле, все в ваших руках. Да вы и сами это знаете. Вашей целеустремленности и позитивного мышления хватит, чтобы добиться того, чего вы по-настоящему желаете. Не опускайте руки. Космический совет: исполняйте свои мечты.

♑ Козерог

Козероги, пришло время быть мудрыми. Не душите близкого человека заботой, дайте ему свободно дышать и самому выбирать свой путь. Это даст и вам возможность понять, кто вы вне этих отношений. Если связь с вашим партнером сильная, вы сможете пережить этот шторм.

Космический совет: не душите заботой близкого человека.

♒ Водолей

Что если ваша жизнь скорее спираль, чем прямая? Вы продолжите возвращаться к одной и той же точке, пока не проработаете определенные жизненные уроки. Подумайте, чему этот опыт учит сейчас. Может ли эта особенность стать причиной прохлады в ваших отношениях с близким человеком? Пусть проблемные точки проявят себя, это поможет найти пути их решения.

Космический совет: хватит возвращаться в одну и ту же точку.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит пытаться всех помирить. Вы добрый человек, порой даже чересчур. К сожалению, некоторые начинают пользоваться этим вашим качеством и садиться на шею. Не позволяйте этого! Не путайте отзывчивость и самопожертвование.

Космический совет: хватит жертвовать собой.

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