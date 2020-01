Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube

В преддверии Нового года YouTube подвел итоги минувшего десятилетия. Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.

Лидером рейтинга стал ролик Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito. Видео, вышедшее в 2017 году, к настоящему моменту собрало 6,5 миллиарда просмотров. Жаркие танцы, зажигательная мелодия и соблазнительные наряды девушек завоевали любовь пользователей из разных уголков Земли.

Как пишет «Экономика сегодня», второе место в ТОПе занял британский поп-музыкант Эд Ширан с клипом на песню Shape of You. Видеоролик просмотрели 4,5 миллиарда юзеров. Исполнитель стал единственным артистом, который дважды попал в рейтинг YouTube. Клип на его композицию Thinking Out Loud занял десятую строчку в рейтинге.

Тройку лидеров замыкает Виз Халифа на песню «See you again». Ролик посмотрели 4,3 миллиарда раз. Романтическое видео лайком оценили 26 миллионов человек.

В десятку лучших клипов также вошли ролик Джастина Бибера на песню «Sorry», видео Кэти Перри на трек «Roar», клип Maroon 5 на песню «Sugar», ролик OneRepublic на хит «Counting Stars», «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса и «Gangnam Style» группы Psy.

Ранее 5-tv.ru назвал самые популярные песни в России в 2019 году.