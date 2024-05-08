Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 198 0

Известно, что он страдал от рака.

Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер

Фото: Кадр из т/с «Игра престолов», 2011-2019 гг.

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Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший в культовом сериале «Игра престолов», скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили представитель звезды телеканалу Fox News.

«Он был прекрасным человеком, отличным актером, и его коллегам и всем, кто его любил, будет очень не хватать его», — сказал представитель актера.

Известно, что Гелдер страдал от онкологии. В декабре 2023 года ему диагностировали рак желчных протоков.

Наиболее всего актер популярен по роли дяди Серсеи, Джейми и Тириона Кивана Ланнистера в «Игре престолов».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда фильмов «Титаник» и «Властелин колец» британский актер Бернард Хилл. Ему было 79 лет.

Звезда умер рано утром в воскресенье, 5 мая. Причины смерти не уточняются. Сообщается лишь, что Хилл ушел из жизни за несколько часов до премьеры своего нового телешоу на BBC One.

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