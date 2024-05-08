«Долгожданный отпуск»: беременная Арзамасова отселила трехлетнего сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Арзамасова на отдыхе поселила трехлетнего сына отдельно от себя и мужа

«Долгожданный отпуск»: беременная Арзамасова отселила трехлетнего сына

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Звезда «Папиных дочек» решила, что в отпуске ей нужно отдохнуть от трехлетнего малыша.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова не захотела жить в одном номере вместе с трехлетним сыном Львом на отдыхе в Турции. Об этом знаменитость рассказала в социальной сети.

В «долгожданный отпуск» она улетела не только в компании наследника, но и мужа Ильи Авербуха, а также своей мамы. Как только они добрались до отеля, Лиза поделилась с публикой, что полностью довольна выбранным местом проживания. Великолепный сервис, невероятно красивые виды, а для сына и его бабушки она выбрала отдельный от нее и мужа номер.

Судя по всему, Авербух оказался не против совместного с тещей отдыха, однако проживать вместе с ней не захотел. Именно поэтому звездная пара сняла сразу два номера. Так же делает, например, продюсер Яна Рудковская на отдыхе. И не видит ничего предосудительного в этом.

К слову, сейчас Арзамасова находится на последних месяцах беременности. Для артистки ребенок станет вторым, а для ее мужа — третьим. В первом браке с фигуристкой Ириной Лобачевой у него родился сын Мартин.

При этом, кто родится и когда, Арзамасова не рассказывает. Она вообще редко делится деталями своего интересного положения. Лишь недавно рассказала о странных вкусовых предпочтениях, которые в первую беременность не испытывала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда накануне родов улетела Кэти Топурия.

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