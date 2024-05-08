«Ну мам»: Кудрявцева показала милое послание от дочери

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Кудрявцева показала послание от дочери после съеденной шоколадки

«Ну мам»: Кудрявцева показала милое послание от дочери

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Девочка оказалась очень честной, хоть и без особой силы воли.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в сети признанием маленькой дочери. Не так давно звезда рассказывала, что во время отдыха девочка убежала в номер, сославшись на то, что забыла в нем что-то.

Вернулась малышка с шоколадом, который был размазан вокруг рта. На вопрос звездной мамы об его употреблении та все отрицала.

Кудрявцеву такая ситуация напрягла, ведь она не любит ложь и не учила такому дочь. У нее эта ситуация вызвала неприятные воспоминания из детства.

«Один раз отец выпорол меня резиновым ремнем. Наврала про двойку. Просто выдернула лист из дневника и сказала, что понятия не имею, куда он делся. Получила я знатно», — рассказала звезда.

На радость маме, девочка все же созналась. Лично рассказать о своем проступке у нее не получилось, потому она написала целое послание на бумаге с очаровательными картинками поросят.

Instagram* / leratv

«Ну мам, я не сдержалась и съела шоколадку», — говорится в послании, если перевести его с детского на взрослый.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева обнародовала переписку с Анастасией Волочковой.

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