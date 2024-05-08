Стали известны неочевидные симптомы наличия глистов в организме

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Гастроэнтеролог Ежевская: глисты могут провоцировать одышку и аритмию

Стали известны неочевидные симптомы наличия глистов в организме

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Человеческий организм может стать пристанищем и «кормовой базой» для незваных жильцов.

Заподозрить гельминты или, как их чаще всего называют, глисты, человек может, столкнувшись с одышкой. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Ежевская.

Медик объяснила, что мишенью паразитов помимо органов пищеварительной системы могут стать и другие органы. К примеру, когда глисты поражают сердечно-сосудистую систему, тогда человек испытывает одышку и даже аритмию, а если незваные жильцы оказываются в печени, то кожа желтеет и появляются боли в правом боку.

А затрудненное дыхание с приступами кашля характерно и для парагонимоза, то есть паразитарного поражения легочной ткани. Ежевская также напомнила, что если паразиты селятся в желудочно-кишечном тракте, то симптомы достаточно схожи.

Среди них — вздутие живота, повышенное газообразование, приступы тошноты и боль в животе, которая обычно усиливается при физической нагрузке или после приема пищи, а также запоры, диарея и даже сильный зуд в перианальной области. Вместе с тем у человека может колебаться вес — он может как резко худеть, так и набирать массу.

Чтобы защитить организм от паразитных инфекций, не стоит есть немытые продукты, сырое мясо и рыбу, нужно всегда мыть руки после похода в туалет, а имеющим домашних животных, следить за их здоровьем и регулярно давать им противогельминтные препараты.

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