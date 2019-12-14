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  4. Девушка рухнула с рекламного щита напротив МХАТ в Москве

Девушка рухнула с рекламного щита напротив МХАТ в Москве

, 7:17 | Карина Бернтгольц 31

Пострадавшая забралась на конструкцию в виде елки, при спуске оступилась и упала с высоты на землю.

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

Девушка рухнула с рекламного щита, установленного возле дома 5/6 на Камергерском переулке в Москве. Инцидент произошел в центре столицы напротив Московского художественного театра имени Чехова.

Как стало известно 5-tv.ru, экстремалка забралась на конструкцию в виде елки, а когда начала спускаться, на высоте, равной примерно полтора-два метра, оступилась и упала лицом вниз на землю. Любительнице острых ощущений потребовалась медицинская помощь. Сейчас она доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавшей уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цирковой артист упал с четырехметровой высоты во время выступления в Сергиевом Посаде.

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