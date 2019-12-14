Роспотребнадзор дал советы россиянам по выбору алкоголя

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации россиянам по выбору и употреблению алкогольных напитков. Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства, сообщает RT.

Согласно инструкции, покупать спиртное следует только в стационарных торговых точках, имеющих лицензию. Нельзя приобретать алкоголь в павильонах, киосках и, тем более, с рук. Также Роспотребнадзор категорически запрещает совершать покупки горячительных напитков в сети из-за огромного риска здоровью и жизни.

«Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на упаковке алкогольного напитка должна быть размещена неповрежденная федеральная марка. В случае, если продукция ввезена в Россию из-за рубежа, то на бутылке должна присутствовать акцизная марка.

Роспотребнадзор напоминает, что проверить легальность каждой конкретной бутылки с горячительным напитком можно при помощи бесплатного приложения для мобильных устройств «АнтиКонтрафакт Алко».

В ведомстве отметили, что необходимо помнить о культуре пития. Чрезмерное употребление спиртного наносит непоправимый ущерб здоровью.

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