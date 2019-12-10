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Ученые выяснили, как восстановить печень после длительного запоя

, 18:55 | Игорь Рязов Видео 25

В рамках эксперимента исследователи восемь недель поили мышей спиртом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petra Wallner? Mark King, Uwe Anspach, Jochen Tack, imagebroker/Ralph Kerpa

Лактобактерии Lactobacillus rhamnosus (LGG) благотворно влияют на печень, поврежденную длительным употреблением алкоголя. К такому выводу пришли китайские ученые, статья которых опубликована в Journal of Medicinal Food.

Опыты проводила группа исследователей под руководством Юхуа Вана из Цзилиньского сельскохозяйственного университета. Эксперименты ученые ставили на мышах. Они давали им алкоголь в течение восьми недель. Вдобавок, грызуны сидели на диете с высоким содержанием жиров. В последние две недели им скармливали гранулы, содержащие LGG.

По итогам первого этапа эксперимента ученые выяснили, что неправильное питание и злоупотребление алкоголем уменьшают количество лакто- и бифидобактерий в организме. Также такой образ жизни приводит к росту патогенных бактерий.

Вторая часть эксперимента показала, что прием лактобактерии помогает уменьшить накопление жира и снизить воспаления в печени. Последнее позволяет органу быстрее восстановиться.

Ученые напомнили, что лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах. Например, в йогурте, твороге, кефире и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили связь между раком и алкоголем. В эксперименте японских ученых приняли участие более 60 тысяч человек.

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