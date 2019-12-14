Плановый ремонт на «Адмирале Кузнецов» продолжается, несмотря на произошедший пожар

Запланированные ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, несмотря на произошедший 12 декабря пожар. Об этом Интерфакс сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, был ли приостановлен ремонт корабля на время расследования ЧП.

Рахманов добавил, что предварительную оценку ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове» дадут на следующей неделе.

В результате пожара на авианосце 12 декабря погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По данным «Известий», причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.

Как сообщал 5-tv.ru, по факту пожара на «Адмирале Кузнецов» СКР возбудил уголовное дело.