Перевернувшийся на Урале автобус вез фанатов Макса Коржа

Пассажирский автобус, перевернувшийся в результате ДТП на трассе в Свердловской области, вез фанатов певца Макса Коржа. Об этом сообщает URA.RU.

«Водитель заказного пассажирского автобуса, по предварительным данным, задремал в дороге и не справился с управлением. В результате автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок», — цитирует издание начальника пресс-службы главка МВД по области Валерия Горелых.

Пассажирами автобуса были 53 человека. Они заказали автобус, чтобы вернуться из Перми в Екатеринбург после концерта Макса Коржа.

По предварительной информации, фанаты задержались в клубе до четырех часов утра. Усталость водителя может быть связана с длительным ожиданием пассажиров.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с автобусом на Урале произошло в 05:10 утра по московскому времени. Транспортное средство вылетело с дороги и рухнуло в кювет. Пострадали 15 человек, погибших нет.