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Забирает энергию и несет смерть: фанаты напророчили Галкину беду из-за елки

, 20:15 | Анастасия Игонина Видео 138

По мнению подписчиков телеведущего, дерево, которое он посадил на участке у дома, не принесет ему ничего хорошего.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максиму Галкину напророчили трагическую судьбу. Причиной для этого стало видео, на котором юморист сажает елку возле своего дома.

Ролик появился на странице артиста в Instagram — в кадре бригада рабочих при помощи спецтехники пересаживают крупную ель. В процессе участвуют дети Галкина — Лиза и Гарри. По словам самого Максима, высота хвойного дерева достигает 15 метров.

Instagram @maxgalkinru

Именно дерево, по мнению пользователей, и должно впоследствии стать причиной бед юмориста, а возможно и скоропостижной смерти. Пользователей напугал и род дерева, и даже его высота.

«Елка исторически выставлялась у кабаков, „сходить под елку“ значило „сходить в кабак“. Дома елку лучше не ставить — забирает энергию»;

«Говорят, елку сажать опасно. Выше дома вырастет — помрешь. Осторожнее там, Максим. Веками примеры проверены», — поучают Галкина подписчики.

Впрочем, сам пародист к таким «страшилкам» относится с юмором — пользователей он заверил, что выше их с Аллой Пугачевой особняка елка вырастет гораздо позже, чем они покинут этот мир просто в силу возраста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как семья встречает Максима Галкина с гастролей.

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