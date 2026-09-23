ЦБ заявил об усилении контроля за вывозом рублей и золота в ЕАЭС

Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза будут дополнительно усилены. Об этом заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Богдан Шабля на Международном банковском форуме.

По словам представителя регулятора, действующие правила требуют корректировки, поскольку практика выявила необходимость усиления контроля в этой сфере.

«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка», — сказал Шабля.

Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который был подписан весной для стабилизации финансового рынка. Документ ограничивает вывоз наличных рублей на сумму свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте, полностью запрещает вывоз валюты для бизнеса, а также устанавливает ограничения на транспортировку золотых слитков весом более 100 граммов.

Исключения предусмотрены для случаев, когда снятие средств со счетов подтверждено через уполномоченные аэропорты.

Шабля уточнил, что для вывоза сумм, превышающих установленный лимит, необходимо предоставить банковские документы, подтверждающие законное происхождение средств. При этом он отметил, что контролирующие органы регулярно сталкиваются с документами, подлинность которых и источники происхождения капитала невозможно быстро проверить.

Ранее в России начала действовать Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из стран Евразийского экономического союза. Механизм направлен на создание равных условий для бизнеса, улучшение контроля за перемещением товаров через границу и предотвращение уклонения от уплаты налогов.

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