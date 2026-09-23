Лавров провел переговоры с главами МИД Сирии и Египта в Нью-Йорке

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

На полях Генассамблеи ООН министр обсудил двусторонние отношения и международную повестку.

Лавров встретился с главами МИД Сирии и Египта

Фото: МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с коллегами из Сирии и Египта на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие и актуальные международные вопросы.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном Шибани Лавров заявил о необходимости объединения усилий двух стран для поддержки сирийского руководства в преодолении вызовов переходного периода.

«Рад возможности встретиться с вами и продолжить диалог. С удовлетворением отмечаю, что правительственные структуры и народы наших стран находятся в постоянном контакте», — сказал глава российского МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча прошла в рамках работы российской делегации на Генассамблее ООН. Лавров указал на важность совместных действий для содействия сирийским властям в решении текущих задач.

В тот же день министр иностранных дел РФ встретился с главой МИД Египта, министром международного сотрудничества и по вопросам египтян за рубежом Бадром Абдель Аты. Переговоры были посвящены развитию российско-египетских отношений, включая поддержание политического диалога, расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных совместных инфраструктурных проектов.

Стороны также обсудили подготовку к предстоящим двусторонним мероприятиям и обменялись мнениями по ситуации в зоне Персидского залива. В МИД России сообщили, что речь также шла о кризисе, который российская сторона связывает с действиями США и Израиля в отношении Ирана.

Москва и Каир подтвердили важность восстановления стабильности в регионе политико-дипломатическими методами и выразили намерение продолжать координацию внешней политики, в том числе в рамках ООН и других международных площадок.

Ранее 23 сентября Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Главы внешнеполитических ведомств обсудили украинский кризис и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Встреча продолжалась 52 минуты.

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