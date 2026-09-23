Умер музыкальный критик Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в возрасте 58 лет. О его смерти сообщил ведущий Вадим Такменев на своей странице в социальной сети.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова», — написал Такменев.

По словам телеведущего, в ближайшую субботу участники команды собирались вместе посмотреть первый выпуск нового сезона шоу «ВИА Суперстар». Соседов ждал этой встречи и премьеры. Теперь весь сезон посвятят его памяти.

«О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, что б запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — добавил Такменев.

Причина смерти Сергея Соседова в сообщении не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Евгений Поплавский скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти актера и режиссера сообщили в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

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