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Звезда «Дома-2» показала вид спереди в скандальном БДСМ-наряде

, 19:46 | Игорь Рязов Фото 1 874

Нелли Ермолаева предстала перед подписчиками в черном костюме из кожи со множеством ремней.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева выложила в сторис своего Instagram-аккаунта фотографию, на которой запечатлена в откровенном черном костюме из материала, напоминающего кожу. Ее прежнее фото в этом наряде произвело эффект взорвавшейся бомбы.

Ермолаева выложила новый снимок в скандальном БДСМ-наряде без какой-либо подписи. Звезда «Дома-2» позирует на камеру. На ее шее и руках красуются белые бусы. Для образа она подобрала аналогичные серьги.

Instagram @ermolaevanelly

В ноябре Ермолаева уже публиковала фото в этом костюме. Тогда она была запечатлена сзади. Ее пятая точка стала основой для ожесточенных споров в комментариях.

Instagram @ermolaevanelly

Поклонники разделились на два лагеря. В первом указывали, что молодой замужней матери нельзя сниматься в таком виде. Во втором делали комплементы внешности и образу звезды «Дома-2».

«А так можно фотографироваться замужним женщинам?»

«Что за наряд? Как у девушки низкой социальной ответственности…»

«Все, кто пишет, что не надо показывать попу, — завидуют и комплексуют. Офигенная попа, а Нелли — просто обалденная красотка»;

«Образ шикарный. Роковая красотка», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нелли Ермолаева опубликовала в сети абсолютно голое фото с сыном. Позже, в День матери, бывшая участница скандальной телестройки выложила еще один обнаженный снимок с младенцем.

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