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Звезда «Дома-2» в День матери опубликовала обнаженное фото с младенцем

, 18:56 | Мия Субботина Фото 223

Нелли Ермолаева выложила трогательный архивный снимок в честь праздника на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева опубликовала нежное фото в День матери на своей странице в Instagram. Девушка позирует с младенцем на руках. Снимок получился наполненный любовью и гармонией.

«С Днем матери», — подписала пост звезда.

Instagram @ermolaevanelly

Подписчиков Нелли растрогало фото с малышом на руках. Они не смогли сдержать эмоций и написали в комментариях поздравления звезде.

«Боже как красиво!!! С днем Мамы Вас»;

«Боже, какие хорошие. Такой крошечный, такой сладкий. С днем мамы, Нелли»;

«До мурашек красиво!»;

«Какая нежность… С праздником, красивая мамочка», — написали фолловеры.

Недавно Нелли публиковала фото с уже подросшим сыном, где она абсолютно голой держит его на руках. Тогда подписчики резко отреагировали на смелый снимок экс-участницы реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» исправилась после «голого» фото с сыном.

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