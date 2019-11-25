Звезда «Дома-2» в День матери опубликовала обнаженное фото с младенцем

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева опубликовала нежное фото в День матери на своей странице в Instagram. Девушка позирует с младенцем на руках. Снимок получился наполненный любовью и гармонией.

«С Днем матери», — подписала пост звезда.

Instagram @ermolaevanelly

Подписчиков Нелли растрогало фото с малышом на руках. Они не смогли сдержать эмоций и написали в комментариях поздравления звезде.

«Боже как красиво!!! С днем Мамы Вас»;

«Боже, какие хорошие. Такой крошечный, такой сладкий. С днем мамы, Нелли»;

«До мурашек красиво!»;

«Какая нежность… С праздником, красивая мамочка», — написали фолловеры.

Недавно Нелли публиковала фото с уже подросшим сыном, где она абсолютно голой держит его на руках. Тогда подписчики резко отреагировали на смелый снимок экс-участницы реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» исправилась после «голого» фото с сыном.