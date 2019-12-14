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«Мисс мира» стала представительница Ямайки

, 20:22 | Марина Неруцких 22

На конкурсе, прошедшем в Лондоне, победила Тони-Энн Сингх.

Фото: Instagram @toniannsingh

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса «Мисс мира 2019». Состязание красавиц завершилось в Лондоне.

Россию на конкурсе представляла уроженка Ростовской области Алина Санько. Обладательница титула «Мисс Россия 2019» была одной из двенадцати полуфиналисток, однако не смогла пробиться в пятерку девушек, вышедших в финал.

В прошлом году корону «Мисс мира» получила представительница Мексики Ванесса Понсе. Россиянки становились «Мисс мира» дважды: в 1992 году в Сан-Сити (ЮАР) титул достался Юлии Курочкиной, через 16 лет в Йоханнесбурге (ЮАР) триумф российских красавиц повторила Ксения Сухинова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем поразила жюри новая «Мисс Вселенная» из Южной Африки. Тогда корону с международного конкурса красоты увезла на родину участница из ЮАР Зозибини Тунци.

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