Чем поразила жюри новая «Мисс Вселенная» из Южной Африки

Стала известна победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» — 2019. Новой обладательницей титула стала представительница ЮАР Зозибини Тунци. Видеофрагмент вручения короны появился на официальных страницах конкурса в социальных сетях.

26-летняя Тунци отметилась как привлекательной внешностью, так и современными взглядами. Девушка активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов. Второе место на конкурсе заняла 24-летняя представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон, а третье — 25-летняя София Арагон из Мексики.

В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. За звание самой красивой женщины Вселенной сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира.

В последний раз представительница ЮАР становилась обладательницей титула в 2017 году. Тогда корону увезла на родину Деми-Лей Нель-Петерс. А в 2018 году победительницей стала филиппинка Катриона Грей.

Ранее 5-tv.ru пиал, что конкурсантки «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа.