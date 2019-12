Чем поразила жюри новая «Мисс Вселенная» из Южной Африки

Стала известна победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» — 2019. Новой обладательницей титула стала представительница ЮАР Зозибини Тунци. Видеофрагмент вручения короны появился на официальных страницах конкурса в социальных сетях.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A