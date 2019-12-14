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«Мне 24, а не 31»: Кристина Асмус ответила на обвинения хейтеров в фотошопе

, 23:35 | Сергей Зеленский Видео 207

Звезда «Интернов» не упускает случая поиронизировать над собой и комментариями поклонников.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус отнюдь не страдает отсутствием самоиронии и отвечает подписчикам в Instagram на их едкие комментарии по поводу своей внешности.

Артистка разместила фото, на котором она стоит в облегающем белоснежном миниплатье и черных сапогах-ботфортах. В подписи к фото Кристина порассуждала о мимолетности бытия.

«Новый год уже через 2,5 недели? Как так быстро летит время? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь. И мне 24, а не 31», — написала она.

Instagram @asmuskristina

Однако далеко не все фолловеры поддержали эту тему. Особо въедливые из них углядели, что правый глаз у актрисы «съехал», и обвинили ее в пристрастии к фотошопу.

«Это все мои бесконечные пластические операции. Не могу остановиться никак», — иронично ответила она.

Но все же истинные поклонники таланта звезды «Интернов» восхитились ее безупречной фигурой, молодостью и красотой.

«Что ей фотошопить-то, идеальное лицо», — написал один из них.

«Как Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», — отметил другой.

«Кристина, вы невероятная красавица и без всяких операций и фотошопов», — добавил третий.

Фанаты Кристины Асмус вскоре смогут лицезреть ее в новом амплуа — в детском новогоднем представлении «Путешествие на СеРверный полюс» актриса сыграет роль Нейросети, которое покажут детям в Российской академии наук.

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