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В СК раскрыли детали задержания экс-прокурора Владикавказа по делу о заказном убийстве

, 0:33 | Ниса Мурзанаева Видео 54

Ольга Швецова подозревается в сговоре с лидером преступной организации.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, TACC /Фото ИТАР-ТАСС, /Карпухин Сергей

Следователи раскрыли причину задержания экс-прокурора Затеречного района города Владикавказа Ольги Швецовой. Женщина проходит подозреваемой по делу о заказном убийстве следователя Следственного комитета РФ Александра Леонова.

По версии следствия, Ольга Швецова летом 2012 года лично встретилась с лидером преступной группировки Асланом Гагиевым. Экс-прокурор договорилась с преступником об убийстве бывшего мужа ее сестры — следователя Александра Леонова. В сентябре того же года мужчина был убит членами возглавляемой Гагиевым преступной организации в Москве.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении Ольги Швецовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следственных органов, банда Аслана Гагиева начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывает более 50 участников. Преступная группировка совершила порядка 60 убийств на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания. Члены преступного сообщества замешаны в расправах над полицейскими, чиновниками, предпринимателями и другими лиц.

Аслан Гагиев экстрадирован летом 2018 года в Россию из Австрии и заключен под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-прокурор одного из районов Владикавказа задержана по делу о заказном убийстве в аэропорту Беслана.

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