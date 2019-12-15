Житель Челябинска оказался в тюрьме Таиланда после нападения на полицейского

Житель Челябинска угодил в тюрьму Таиланда после нападения на местного полицейского. По словам супруги арестованного, изменения в поведении ее мужа она заметила после того, как он начал прием антидепрессантов, прописанных врачом. Об этом женщина пояснила в разговоре с журналистами издания 74.ru.

Лекарства челябинец стал принимать еще до отдыха в Таиланде. После приезда в чужую страну, он куда-то пропал, а когда вернулся в гостиницу стал проявлять агрессию. Работники отеля вызвали полицию, на одного из стражей порядка и набросился мужчина.

«Сергей набросился на сотрудника правоохранительных органов, потому что ему казалось, что он медведь, а полицейского принял за обезьянку» , - пояснила женщина.

Ее супруга поместили в тюрьму, где его состояние не улучшалось. Женщина с помощью волонтера пыталась доказать правоохранителям, что ее мужу нужна медицинская помощь, однако из этого ничего не вышло.

Она вернулась в Челябинск и обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека по региону. Женщина готова предоставить все справки, что супруг находился под наблюдением психиатра, и в тот момент не мог отдавать отчета в своих действиях.

Однако ситуация осложняется тем, что вывезти его в Россию будет довольно сложно, так как ни одна авиакомпания не возьмет его на борт, пока он не пройдет лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде.