Советский паспорт и вера в «лучшее прошлое»: так ли уж безобидна ностальгия по СССР?

В эту субботу в Подмосковье прошел первый так называемый объединительный чрезвычайный съезд народных депутатов СССР. Так они себя называют. У них даже удостоверения есть. Правда, распечатанные на принтере, но есть.

На первый взгляд это собрание ностальгирующих людей, которые просто создают свою собственную общественную организацию, чтобы на заседаниях за чашкой чая со слоном вспоминать как это было.

Но многие из них как выясняется до сих пор живут по советским паспортам. Ездят на машинах со старыми номерами, а некоторые отказываются от документов настоящих, российских. И ведь в России уже были признаны по решению суда экстремистскими группировки, которые под эгидой возвращения в советское прошлое призывали к перевороту.

И глядя на этих сегодняшних делегатов задаешься вопросом. А к чему приведут их слова и поступки? Сегодня мы продолжаем цикл о том, как ностальгия по Советскому Союзу становится способом манипуляции массами. Елена Норкунайте продолжит.

Люди, по-прежнему живущие в СССР, обычно висят в интернете, пока редко собираются в реальной жизни. Поэтому участники движения за обновленный Союз так радуются этой долгожданной встрече в Химках.

Три с половиной месяца ушло на подготовку. Она потребовала, как уверяют организаторы, космических усилий. Светлана Пушнина — яркий представитель оргкомитета, уверена — все, кто в зале — на одной волне.

«Программа жизнеобеспечения людей с низкой частотой, то есть злых, жадных, вредных людей, способных на убийство — она отключена. Ну вам же приятнее, когда я вас — подойду и обниму, а не подойду и стукну, правильно? То есть наша задача — обнять всех», — рассказывает участник мероприятия Светлана Пушнина.

Съезд народных депутатов РСФСР проходит в трехзвездочном парк-отеле. Организаторы сняли здесь помещение на 450 человек. На сайте гостиничного комплекса прайс-лист на стадии обновления, это значит, что цена мероприятия договорная.

Стоимость аренды засекречена в целях безопасности. К первому чрезвычайному и объединительному — подошли серьезно и основательно. Современные граждане Советского Союза для собрания выбрали киноконцертный зал. Во-первых, он самый большой. Во-вторых, ближе по идеологическим соображениям, все-таки это Москва, а не Хельсинки, Рим или Афины.

Александр Ульянов предъявляет мандат и уверяет: если не считать службу в Афганистане, ни разу не был заграницей. Даже желания нет выехать за пределы своего СССР, и тем более из России.

«Я к Российской Федерации никакого отношения не имею. Я не против нее, но я не знаю, где она находится. Ее по документам нет нигде. Есть живые, мертвые, державники, суверены, — много существует направлений. Мы действуем в рамках действующего законодательства РСФСР и СССР, которое никто не отменял», — уверяет участник съезда Александр Ульянов.

По родному провинциальному Коврову Ульянов ездит на машине с советским талоном техосмотра и удостоверением ГАИ. Наклейка на лобовом стекле завершают образ председателя Совета народных депутатов РСФСР, который — как у Маяковского — достает паспорт из широких штанин.

Написано от руки. Документ выдан всего два года назад главным паспортным столом, в Москве. Выглядит убедительно, но весь пакет документов, конечно, филькина грамота.

Масштабная паспортизация, оболванивающая россиян, которые страдают ностальгией по СССР, захватила и столицу, и провинцию. Но самое интересное, председатель Ульянов купил проездной билет по советскому паспорту. Об этом уже как журналист сообщил согражданам.

«Паспорт Советского Союза является документом, удостоверяющим личность. В юрисдикции РФ. Поэтому на железнодорожных вокзалах, в гостиницах, везде, где я езжу — никаких вопросов не возникает», — рапортует Александр Ульянов.

Ульянов еще никогда не был так близок к провалу. Своим репортажем он доказал, когда выгодно пользуется законами РФ и путешествует, как гражданин России.

«Появление каких-то альтернативных или параллельных предгосударственных структур, разрушает государство как таковое. Вся эта вот деятельность, она очень напоминает, извините, беснование», — говорит адвокат, полковник ФСБ РФ, заместитель начальника следственного отдела Ленинградского управления госбезопасности (1986-1993) Антон Жарук.

Первый объединительный и чрезвычайный съезд прошел, в первую очередь, для переклички сторонников. По итогам слета восемь сообществ из 59 российских регионов, кажется, готовы изменить историю.

«Мы ждали этого съезда 30 лет. Знаете, как когда-то писал Горькийо Данко, помните: Данко вырвал сердце из своей груди, и осветил дорогу людям», — поясняет участница мероприятия Ольга Кузнецова.

Они просыпаются в Саратове, Рязани, Перми и Владивостоке. Себя называют «живыми», и даже требуют в поликлинике справки, чтобы подтвердить очевидный факт.

«Пульс такой-то, давление такое-то, температура тела такая-то, дальше доктор пишет: признаки жизни присутствуют», — психолог Надежда Петрова.

Виталий Саута из Карелии написал заявление, чтобы в 2019 м году его признали «живорожденным». Можно удивляться превратностям бюрократии, но это реальное определение на официальном бланке.

Терминология и поступки адептов подобных организаций на грани безумия. Специалисты считают, в начале пути к светлому будущему помощь врача таким людям не нужна. Но дурной пример заразителен.

«Ряд организаций занимается формированием списков — назовем их условно осторожно врагов народа, — есть призывы к определенным насильственным действиям. Уже есть организации, которые признаны экстремистскими», — поясняет психолог.

Протест Сергея Дёмкина, создателя профСОЮЗа, пока мирный, но уже — вне закона. Он набрал кредитов в банках, как российский гражданин, а не платит по счетам, в том числе за услуги ЖКХ, как советский.

«Я не плачу. Я никому ничего не должен», — уверен Демкин.

На вопрос журналиста о сумме создатель профСОЮЗа называет примерную сумму.

«Там они написали — порядка 200 тысяч или 200 с небольшим, но я могу тоже много чего написать», — отговаривается Дёмкин.

В пятницу, 13-го большинством голосов чрезвычайный и полномочный съезд решал, каким будет обновленный Союз.

На повестке около 20 вопросов. Например, роспуск администрации президента и правительства России, упразднение Центробанка, налоговая и кредитная амнистии, но только для советских граждан.

Сам съезд, они, конечно, признали высшим органом власти.

«Создается структура, которая имеет политический, религиозный уровень, которая имеет свою финансовую систему, имеет региональную развертку. Создается инструмент. Вопрос: как он будет использован?» — резюмирует политолог Дмитрий Журавлев.

Этот вопрос депутаты и делегаты еще не рассматривали, но саму идею приняли на «ура».

Ранее 5-tv.ru напоминал, как 28 лет назад в Беловежской пуще распался Советский Союз.