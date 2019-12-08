Реминисценция Союза: как 28 лет назад в Беловежской пуще распался Советский Союз

Именно в этот день 8 декабря, 28 лет назад в Беловежской пуще закончил свои дни Советский Союз. Лидеры трех республик — РСФСР, Белорусской и Украинской подписали соглашение о прекращении существования СССР.

Распад великой державы стал огромной трагедией. Для многих рухнула не просто система, рухнула целая жизнь. До сих пор идут споры о том, как сложилась бы судьба нашей страны, если бы не та встреча на троих в белорусском заповеднике. И сейчас в обществе все громче стали звучать голоса о том, что не было никакого развала. Только вот проблема — голоса эти принадлежат весьма сомнительным личностям. Сегодня мы запускаем новый цикл, где попытаемся ответить на вопрос, кто наживается на нашей ностальгии.

Первый материал Елены Норкунайте о том, что же именно произошло той злополучной декабрьской ночью в белорусской чащобе.

«Я один раз в жизни был на охоте, подстрелил утку, это я еще был аспирантом. Мне до сих пор эту утку жалко: маленькая такая, зачем было в нее влет стрелять?» — говорит Станислав Шушкевич.

Птичку — жалко, но при воспоминании об убийстве СССР в охотничьем домике — совесть Шушкевича молчит. Не охотник, но по-прежнему гостеприимный хозяин, как в 1991-м — он принимает на своей территории. Пусть не первых политиков — журналистов. И сразу начинает с главного — судьба Союза решилась затемно — во время коллективного мозгового штурма.

«Самое главное произошло в первый вечер, 7-го числа здесь Бурбулис Геннадий Эдуардович такой вопрос задает, а не согласились бы вы подписать такую фразу, что СССР — как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование? Я первым закричал: я подпишу!» — рассказывает Станислав.

За ночь составили проект соглашения, согласовали 14 статей с преамбулой.

«А вы понимаете, какие документы печатаете сейчас?»

«Конечно».

«В историю войдут эти документы».

Документ, изменивший миропорядок. Виктор Алкснис — тогда: народный депутат СССР, уверен, последствия краха супердержавы — еще долго нам всем будут аукаться.

«Это была геополитическая катастрофа второй половины XX века. XXI век — это будет век борьбы за советское наследство. Это борьба будет носить трагический и драматический характер и все это последствия того самого беловежского сговора. Заговорщики рассчитывали сбежать в Польшу, потому что — там рядышком», — вспоминает народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвии 1989–1991гг Виктор Алкснис.

Бежать хотели в случае если пока еще легитимный глава государства президент Горбачев решится разогнать заговорщиков спецназом. Но Шушкевич уверяет — не было мыслей о бегстве, была непогрешимая уверенность в правоте, а план «Б» — это всего лишь баня. Уже после подписания беловежских соглашений. Здесь и массаж, и алкоголь.

«Было выставлено во всяких комнатах и поворотах — столики со спиртным», — вспоминает Станислав.

И звонок другу.

«В Вашингтоне сначала не поверили, посчитали, какая-то шутка», — говорит историк Яков Евглевский.

«А почему он туда позвонил?»

«Ну как? Ну, хозяину доложить. На тот момент остается единственная мировая держава, Китай еще не дозрел, Англия, Франция — уже не были, Германия — и говорить нечего! И он позвонил в Америку хозяину!» — отвечает Евглевский.

Позже в интервью Горбачев рассказывал — о происходящем в Беловежской спецслужбы ему своевременно доложили, но он принял решение не идти по силовому сценарию, боялся гражданской войны. Владимир Андронов — единственный присутствовавший на встрече в Вискулях оператор, который снял все.

«Когда начальник охраны Ельцина подошел ко мне, он мне сказал: один кадр, компрометирующий Бориса Николаевича — и ты покойник», — рассказывает оператор Белорусского телевидения Владимир Андронов.

Он назначил встречу в многолюдном парке, в центре Минска. Даже по прошествии 30 лет нервничает, вспоминая ту ночь.

«Они ушли все на обед и я имел возможность зайти с камерой в ту комнату, где стоял большой круглый стол и где они решали», — вспоминает Владимир.

«Пришли пирог резать, что ли? Выпить и закусить или закусить и выпить?» — шутит Михаил Горбачев.

Можно шутить сколько угодно — например, так: Раиса Максимовна не отпустила… Но к 1991-му году Михаила Горбачева политики — презирали, народ — откровенно не любил. Его отставка была закономерной, но противоестественной.

«Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР», — обратился к нации Горбачев.

Союз — как геополитическое образование — прекратил свое 70-летнее существование. Развевающийся над Кремлем государственный флаг был спущен 25 декабря. И это — лишь постскриптум документа, подписанного в вестибюле охотничьей резиденции.

Леонид Борткевич не Вологду, где у него очень выразительная роль второго плана — именно Беловежскую пущу — считает песней-проклятием. Ее впервые исполнили в 1975-м, но после Беловежских соглашений родниковая правда и заветный напев — уже всегда будут значить нечто иное.

«С одной стороны все отворачивались от этой песни, другие наоборот», — поясняет он.

Историки и эксперты о легитимности Беловежских соглашений спорят до сих пор. Ключевой вопрос — какое право имели республиканские лидеры в обход главы государства разрушать союз и даровать независимость республикам. Слишком много самостоятельности.

«Приветствую всех граждан Союза Советских социалистических республик!»

В декларации этих граждан никаких сомнений — Беловежские соглашения недействительны, Шушкевич, Ельцин и Кравчук — изменники Родины. Последователи СССР смотрят свой ТВ-Интернет и полностью отрицают российскую действительность.

«Мы все граждане Советского Союза, во-первых, мы не выходили из СССР. Просто нас обманули», — говорит Сафа Хикмятов.

Под свои красные знамена они привлекают все больше людей, мечтающих жить прошлым. Это вроде как общественной движение, клуб по интересам, кто любит коротать вечера за воспоминаниями. В разговоре подчеркнуть, что он живет в городе Горьком, Куйбышеве или Свердловске…

«Советский флаг — самый лучший флаг в мире», — уверенно заявляет Сафа.

Но такие игры, людей старшего возраста, безобидные на первый взгляд, в данном конкретном случае таят в себе серьезную опасность… Но это уже следующая история.