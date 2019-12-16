Пиррова победа Бориса: решение одних проблем Великобритании привело к новым

В четверг британцы сделали свой выбор. На досрочном голосовании в парламент они поддержали консервативную партию и ее лидера Бориса Джонсона. Это безоговорочная победа. Такого не было со времен Маргарет Тэтчер.

Лейбористы буквально раздавлены. Они зализывают раны и покидают свои посты. А нынешний премьер-министр, этот «инфант террибль» от политики ликует. Теперь до выхода Британии из Евросоюза можно считать дни. Brexit неизбежен и Джонсон еще раз подтвердил это.

Казалось бы, единение британской нации, но нет. Победа Тори запустила, кажется, уже необратимые процессы в Шотландии и Северной Ирландии. Особенно ликуют шотландцы, национальная партия которых стала в парламенте третьей. И если в отношениях с ЕС у британцев наступила хоть какая-то ясность, то теперь уже строптивые соседи по королевству все громче заявляют о своих претензиях на независимость. А это куда серьезнее, чем проблемы с Брюсселем. Анна Елисеева продолжит.

Это самая убедительная победа консерваторов со времен Маргарет Тэтчер. 365 мест в парламенте. План Бориса Джонсона — рискованный и решительный — сработал. Премьер-министр сыграл ва-банк, распустив парламент и объявив о досрочных выборах, и получил ошеломительный результат.

«Мы сделали это! Мы сделали это! Мы справились с этим, мы вышли из тупика!» — кричит победитель.

Лейбористы признали поражение — худшего результата у партии не было за последние 80 лет. Лидер оппозиции Джереми Корбин долго прятался от журналистов, но, наконец, выступил — с обещанием уйти.

«Я не буду руководить партией и участвовать в будущих избирательных кампаниях. И наша партия должна проанализировать эти результаты и решить, какую политику проводить в будущем», — заявил Корбин.

Многие британцы, которые голосовали за Тори на этих выборах, признаются — сделали это, потому что устали от неопределенности с Brexit. Три с половиной года прошло со дня референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, дедлайн за это время переносили уже дважды, фунт стерлингов лихорадило, а бизнес искал пути отступления в континентальную Европу.

«Теперь разберутся с Brexit, конец неопределенности, это прекрасно!» — считает житель Лондона Николас.

«Мы очень довольны! Мы все хотим, чтобы Brexit наконец произошел, и я думаю, Борис лучше всех с этим справится», — уверена англичанка Шэрон.

Премьер всю свою предвыборную кампанию построил на обещании выполнить Brexit, шокировав британцев наглядной демонстрацией, как именно он это сделает — разбив стену с надписью «тупик» с помощью экскаватора. Не удивительно, что первое, что он сделал после переизбрания — назначил дату выхода Британии из состава ЕС. Теперь у него нет никаких сомнений, что у правительства будет поддержка парламента на одобрение сделки с Европой.

«В результате этих выборов у нас есть мандат от британского народа на то, чтобы осуществить Brexit, и мы воспользуемся этим мандатом к 31 января», — уверенно заявляет Джонсон.

Сделка по Brexit будет представлена Джонсоном Европе уже через неделю. Долгие проводы и лишние слезы не нужны ни Лондону, ни Брюсселю.

«Честно говоря, многие довольны тем, что есть ясный итог выборов, а не подвешенный парламент, где невозможно двигаться ни вперед, ни назад. Мы все сожалеем о том, что Великобритания выходит из ЕС, но у нас хотя бы есть определенная уверенность в том соглашении, которое уже обсуждалось. Brexit без сделки в принципе уже не возможен», — считает канцлер Германии Ангела Меркель.

«Канцлер права, когда говорит о том, что Британия, являясь другом, покинув Евросоюз, превратится в конкурента. Но мы не хотим, чтобы она была недобросовестным конкурентом. Мое послание к британцам — давайте будем справедливыми друг к другу», — вторит ей президент Франции Эммануэль Макрон.

Поддержку Борис Джонсон получил и из-за океана. Дональд Трамп опубликовал твит, в котором объявил, что уже готовит грандиозное торговое соглашение с Британией.

«Теперь Великобритания и США могут свободно заключить масштабное торговое соглашение после Brexit. Эта сделка потенциально станет более крупной и прибыльной, чем любое соглашение, которое можно было заключить с Евросоюзом», — заявил американский президент.

Но похоже никакие сделки двух блондинов не перекроют те последствия, которые скоро могут грянуть. Ведь в действительности это пиррова победа Бориса. Пока лорды и сэры грызлись за места в парламенте за детали сделки с ЕС, да за сам факт Brexit — внутреннюю политику запустили в буквальном смысле. Возникли новые проблемы, обострились старые. Массовые акции протеста охватили центр Лондона.

Борис Джонсон на Даунинг-Стрит празднует победу, а в это время за воротами его резиденции собрались сотни протестующих. Они скандируют: «Это не мой премьер-министр». Перегородили целую улицу, но результаты выборов говорят сами за себя, и меньшинству придется подчиниться мнению большинства».

Только вот меньшинство, которое не согласно, это два региона, которые всегда умели доставить проблем королевству, и всегда отличались гордым и строптивым характером. Шотландия, страна вереска и клевера, проголосовавшая против Brexit, вернула себе 13 мандатов и фракция националистов в парламенте таким образом выросла до 48 человек. Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен уже заявила, премьер-министр «должен признать, что у меня есть мандат, чтобы предложить Шотландии выбор альтернативного будущего», то есть — готовиться к референдуму о независимости, новому. И теперь сторонников уйти их под пяты Лондона там значительно прибавилось. Гораздо больше пяти процентов в 2014 году.

«Нет никаких сомнений в том, что будущее, которое выбрало большинство в Шотландии, сильно отличается от того, которое выбрало большинство остальной части Великобритании. Шотландия отвергла Бориса Джонсона и Тори, и все мы снова сказали нет Brexit», — подчеркивает Стерджен.

А в Ирландии подготовку придется вести к новым акциям протеста, подсвеченным традиционным фаейр-шоу, неизбежным в процессе обсуждения тонкостей реалий приграничных территорий между Ирландией и Северной Ирландией, которая разрежет изумрудный остров фактически с 1 февраля. То есть складывается ситуация, когда Северная Ирландия фактически останется в ЕС, а остальные регионы Великобритании — нет. И таким образом, итоги референдума прямой дорогой приводят к вопросу целостности самой Британии в ее современном виде. В любом случае в британском королевстве сейчас очень многое не ладно.