Врио губернатора Приангарья оценил ход строительных работ в Тулуне

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки проинспектировал ход строительных работ в Тулуне по возведению жилья для пострадавших от наводнения, сообщает РИА Новости.

Глава Приангарья побывал на стройплощадке в тулунском микрорайоне Угольщиков, где идет возведение трех двухэтажных многоквартирных домов, каждый из которых рассчитан на 24 семьи. Сдача жилых объектов в эксплуатацию намечена на март 2020 года.

Далее Игорь Кобзев осмотрел площадку, предназначенную для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Березовая Роща. В настоящий момент здесь одновременно строятся 37 домов. Отмечается, что 25 из них должны быть готовы к заселению к концу 2019 года.

«Вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры реализуются», — сказал врио губернатора Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия паводка в Иркутской области должны быть полностью устранены в августе 2020 года.