  1. Пятый канал
  4. Врио губернатора Приангарья оценил ход строительных работ в Тулуне

Врио губернатора Приангарья оценил ход строительных работ в Тулуне

, 10:15 | Василий Заика Видео 74

Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки инспектирует объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие от паводка летом 2019 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Шипицин, Александр Кряжев

Тема:
Паводок в Иркутской области 118

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки проинспектировал ход строительных работ в Тулуне по возведению жилья для пострадавших от наводнения, сообщает РИА Новости.

Глава Приангарья побывал на стройплощадке в тулунском микрорайоне Угольщиков, где идет возведение трех двухэтажных многоквартирных домов, каждый из которых рассчитан на 24 семьи. Сдача жилых объектов в эксплуатацию намечена на март 2020 года.

Далее Игорь Кобзев осмотрел площадку, предназначенную для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Березовая Роща. В настоящий момент здесь одновременно строятся 37 домов. Отмечается, что 25 из них должны быть готовы к заселению к концу 2019 года.

«Вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры реализуются», — сказал врио губернатора Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия паводка в Иркутской области должны быть полностью устранены в августе 2020 года.

Тема:
Паводок в Иркутской области 118
14 дек
«Последствия наводнения должны быть полностью устранены к августу 2020-го»: власти Иркутской области
14 дек
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
13 дек
Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
13 дек
Масштабную проверку выделения средств пострадавшим от паводка под Иркутском проводят сотрудники МЧС
12 дек
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
6 дек
Новый год в бараках встретят десятки иркутских семей после летнего паводка
1 дек
Катастрофическое безразличие: почему чиновники не торопятся помогать иркутским подтопленцам
29 нояб
Мутко потребовал объяснений от властей Иркутской области, пострадавшей от паводка
29 нояб
Жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области оставляют мерзнуть в разрушенных домах
29 нояб
Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области

Читайте также

+1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил

Последние новости

11:31
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
11:17
«Горячий привет от шеф-повара»: Галкин похвастался кулинарными талантами сына
10:56
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
10:41
Юлия Михалкова похвасталась эффектными образами
10:25
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
10:15
Врио губернатора Приангарья оценил ход строительных работ в Тулуне

Сейчас читают

«Вот это кокосики!»: 38-летняя Малиновская показала упругую грудь в прозрачном боди
Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]