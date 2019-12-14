«Последствия наводнения должны быть полностью устранены к августу 2020-го»: власти Иркутской области

Последствия паводка в Иркутской области должны быть полностью устранены в августе 2020 года. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в районы, пострадавшие от наводнения, передает ТАСС со ссылкой на сайт правительства региона.

«Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», — сказал Кобзев.

Врио губернатора в первую очередь побывал в Тулунском и Нижнеудинском районах. Именно они больше всего пострадали во время наводнения летом текущего года.

Кобзев посетил строительные объекты в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Там возводят три двухэтажных многоквартирных дома — каждый на 24 семьи. Сдача объектов намечена на март 2020 года. В планах строительство 10 пятиэтажных домов, проект проходит необходимые согласования.

Там же строится школа на 1275 мест — сдача объекта планируется в августе 2020 года.

Кроме того, Игорь Кобзев побывал в детском отделении Тулунской районной больницы и в отремонтированной после наводнения школе № 6 Тулуна. Осмотрел микрорайон Березовая Роща, эта территория выделена под индивидуальную жилую застройку. Из 37 домов, строящихся там 25 должны быть готовы в конце декабря.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков.

После разрушительного наводнения в Тулуне, качество и скорость восстановительных работ, а так же отношение подконтрольных Левченко чиновников не раз подвергались критике не только со стороны пострадавших жителей региона, но и со стороны высшей государственной власти. В ходе журналистского расследования было установлено, что строительством новых объектов, проведением экспертиз, устранением последствий паводков занимаются компании, приближенные к губернатору Левченко.

В четверг Левченко подал в отставку. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.