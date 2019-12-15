В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе. Инцидент произошел ночью 15 декабря в Южной бухте, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что указанные объекты в настоящий момент не принадлежали структурам Черноморского флота. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Официальных комментариев по инциденту со стороны Черноморского флота и Министерства обороны РФ агентство не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками. Самодельная субмарина с начинкой на сто миллионов долларов была обнаружена в провинции Понтеведра. Предположительно, контрабанда прибыла из Южной Америки.