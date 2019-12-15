  1. Пятый канал
  4. В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

, 10:25 | Василий Заика Видео 354

Инцидент произошел ночью 15 декабря в Южной бухте. Информации о пострадавших нет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, Владимир Астапкович, Илья Питалев, Сергей Мамонтов, Василий Батанов

Списанный плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе. Инцидент произошел ночью 15 декабря в Южной бухте, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что указанные объекты в настоящий момент не принадлежали структурам Черноморского флота. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Официальных комментариев по инциденту со стороны Черноморского флота и Министерства обороны РФ агентство не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками. Самодельная субмарина с начинкой на сто миллионов долларов была обнаружена в провинции Понтеведра. Предположительно, контрабанда прибыла из Южной Америки.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил

Последние новости

11:46
Садальский разозлил фанатов, упомнятув Плисецкую и Волочкову в одном тексте
11:31
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
11:17
«Горячий привет от шеф-повара»: Галкин похвастался кулинарными талантами сына
10:56
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
10:41
Юлия Михалкова похвасталась эффектными образами
10:25
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Сейчас читают

«Вот это кокосики!»: 38-летняя Малиновская показала упругую грудь в прозрачном боди
Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]