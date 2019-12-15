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  4. «Секси-бомбина»: Каменских в образе Лилу Даллас сразила фанатов

«Секси-бомбина»: Каменских в образе Лилу Даллас сразила фанатов

, 13:16 | Анастасия Игонина Видео 4

Певица поделилась видео, на котором танцует в костюме, как у главной героини «Пятого элемента».

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских похвасталась нарядом, похожим на костюм Лилу из фильма «Пятый элемент». Кадрами, на которых она позирует в этом образе, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

В ролике, выложенном в сторис, певица танцует в коротком светлом парике и оранжевом полегающем платье с черными вставками. В основной ленте Каменских тоже поделилась фото в том же костюме. Судя по обстановке, Настя принимает участие в каком-то телешоу — в карнавальные костюмы нарядили всех членов жюри.

Instagram @kamenskux

Однако фолловеры обратили внимание на некоторое несоответствие заявленной героине — Лилу в киноленте волосы были ярко-оранжевого цвета. Впрочем, эта деталь совершенно не расстроила поклонников Каменских. Некоторые пользователи даже нашли другую звезду киноиндустрии, с которой у певицы есть сходство.

«Шарлиз Террон!»

«Девушка с татуировкой дракона.»

«У Лилу были огненно-рыжие волосы, а вы здесь больше на Шарлиз Терон похожи», — уверены пользователи.

Независимо от того, какую актрису или героиню кино похожа певица, ее поклонники от вида сексуальной фигуры Насти пришли в невероятный восторг.

«Каменских, ты — чистый кайф!»

«Секси-бамбина!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских в маечке-бюстгальтере сделала селфи в уборной.

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