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  4. Настя Каменских в маечке-бюстгальтере сделала селфи в уборной — фото

Настя Каменских в маечке-бюстгальтере сделала селфи в уборной — фото

, 5:50 | Валентин Черников Фото 24

Снимок певицы развеял все слухи о ее беременности.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Фото Анастасии Каменских из уборной взбудоражило Instagram. Певица сделала селфи, стоя у зеркала в маечке-бюстгальере и спортивных штанах.

Некоторым подписчикам не понравилось присутствие в кадре биде. Большинство же приветствовало очередное сексуальное фото Каменских. Грех — не демонстрировать такую фигуру, решили фанаты. Тем более, что Настя недавно похудела, да и в биде, по мнению фолловеров, нет ничего постыдного.

Instagram @kamenskux

После свадьбы Каменских и продюсера Потапа — Алексея Потапенко — в сети не утихают слухи о беременности певицы. Очередной снимок развеял эти домыслы.

Впрочем, о свадьбе звездной пары оказались в курсе не все поклонники девушки. В комментариях мужчины поинтересовались, замужем ли она, и отметили, что ее супругу повезло с женой.

«Супер-фигура! Секси!»

«Она замужем?»

«Мужу, наверное, с ней повело. Красотка-жена!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских кардинально поменяла цвет волос.

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