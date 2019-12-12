Фото Анастасии Каменских из уборной взбудоражило Instagram. Певица сделала селфи, стоя у зеркала в маечке-бюстгальере и спортивных штанах.

Некоторым подписчикам не понравилось присутствие в кадре биде. Большинство же приветствовало очередное сексуальное фото Каменских. Грех — не демонстрировать такую фигуру, решили фанаты. Тем более, что Настя недавно похудела, да и в биде, по мнению фолловеров, нет ничего постыдного.

Instagram @kamenskux

После свадьбы Каменских и продюсера Потапа — Алексея Потапенко — в сети не утихают слухи о беременности певицы. Очередной снимок развеял эти домыслы.

Впрочем, о свадьбе звездной пары оказались в курсе не все поклонники девушки. В комментариях мужчины поинтересовались, замужем ли она, и отметили, что ее супругу повезло с женой.

«Супер-фигура! Секси!»

«Она замужем?»

«Мужу, наверное, с ней повело. Красотка-жена!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских кардинально поменяла цвет волос.