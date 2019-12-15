«У нас был секс»: Московский фотограф ответил на обвинения в изнасиловании

Московский фотограф Марат Сафин на своей странице в Instagram ответил на обвинения в изнасиловании, которые ему «предъявила» в сети украинская модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик.

По его словам, девушка по собственному желанию решила выпить вина и впоследствии сама проявляла инициативу, помогая мужчине раздеваться во время интимной близости.

«Не стану отрицать, что у нас был секс, но это был секс по обоюдному согласию. Виктория проявляла инициативу, отвечала на поцелуи, прикосновения, помогала мне раздеться», — написал Марат Сафин.

Instagram @maratneva

Фотограф отметил, что утром они с Викторией пошли вместе пить кофе в близлежащее кафе, где обсуждали произошедшее. В ходе беседы, по словам Марата Сафина, девушка слишком сетовала на то, что он был женат.

Мужчина добавил, что после обвинительной публикации Виктории Гуйвик ему стало приходить множество сообщений с вопросами и угрозами в адрес его девушки, бывшей жены, моделей и друзей.

«Такого ужаса я никогда не испытывал», — признался Марат Сафин в своем посте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЛГБТ-активистка обвинила известного московского фотографа в изнасиловании.