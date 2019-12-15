Появились фотографии затонувшего в Севастополе дока с подлодкой

Частично затонувший списанный док со списанной же подводной лодкой в Южной бухте Севастополя удалось сфотографировать местным журналистам. Снимки в сеть выложило издание «Крыминформ».
На фотографиях видно, что док не до конца скрылся под водой. Сама же субмарина частично находится на плаву.
Инцидент произошел ночью 15 декабря в Южной бухте. Под воду ушел плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. По данным ТАСС, плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.
По предварительной неофициальной информации, ЧП произошло из-за технического состояния плавдока.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками. Самодельная субмарина с начинкой на сто миллионов долларов была обнаружена в провинции Понтеведра. Предположительно, контрабанда прибыла из Южной Америки.