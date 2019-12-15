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Появились фотографии затонувшего в Севастополе дока с подлодкой

, 15:45 | Василий Заика Видео 66

Списанный плавучий док затонул в ночь на 15 декабря в Южной бухте.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Частично затонувший списанный док со списанной же подводной лодкой в Южной бухте Севастополя удалось сфотографировать местным журналистам. Снимки в сеть выложило издание «Крыминформ».

На фотографиях видно, что док не до конца скрылся под водой. Сама же субмарина частично находится на плаву.

Instagram @crimeainfogram

Инцидент произошел ночью 15 декабря в Южной бухте. Под воду ушел плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. По данным ТАСС, плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

По предварительной неофициальной информации, ЧП произошло из-за технического состояния плавдока.

Instagram @crimeainfogram

Б-380 «Святой князь Георгий» — дизель-электрическая подводная лодка, которая была спущена на воду в 1982 году под названием «Горьковский комсомолец» и вошла в состав Черноморского флота. В 2000 году лодку поставили на капитальный ремонт.

Затонувший плавдок — единственное сохранившееся судно, которое участвовало в обороне города и работало в других портах в годы Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками. Самодельная субмарина с начинкой на сто миллионов долларов была обнаружена в провинции Понтеведра. Предположительно, контрабанда прибыла из Южной Америки.

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