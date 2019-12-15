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Путин распространил налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

, 15:31 | Игорь Рязов Видео 97

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Kremlin Pool, Konstantin Kokoshkin

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который распространяет налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны. До сих пор особый порядок исчисления налогов для данной категории граждан в рамках эксперимента действовал в четырех субъектах.

Депутаты Госдумы приняли соответствующее поправки 5 декабря. Через шесть дней их одобрил Совет Федерации. Подписанный теперь президентом текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2020 года налог на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых — Прим. ред) начнут взимать с жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Также платить его будут самозанятые в Красноярском и Пермском краях, республике Башкортостан, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

В пояснительной записке к закону говорится, что на все российские регионы налоговый режим для самозанятых может быть расширен с 1 июля 2020 года.

Налоговый режим затрагивает предпринимателей, которые зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц и не имеют наемных работников. Для уплаты налога им предлагается установить на свой смартфон приложение «Мой налог». Ставка составляет 4% с доходов при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

С 1 января 2019 года налоговый режим для самозанятых действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о мобильном приложении «Мой налог». Оно позволяет самозанятым не только платить налог, но и вести бухгалтерию в телефоне.

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