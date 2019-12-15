  1. Пятый канал
  4. Петербургская крыса-оракул предсказала дешевый доллар. Но не слишком

Петербургская крыса-оракул предсказала дешевый доллар. Но не слишком

, 16:25 | Игорь Рязов Видео 98

Символ наступающего 2020 года предрек россиянам финансовое благополучие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Крыса-оракул по кличке Хмеймим предсказала курс доллара по отношению к рублю в 2020 году. Пророческий обряд прошел на выставке домашних животных в Санкт-Петербурге.

Для предсказания понадобилось несколько предметов: три небольших миски с кормом и три таблички с числами: 65, 59 и 62. По задумке организаторов, курс доллара в следующем году будет таким, из какой миски поест Хмеймим.

Когда животное поставили перед тремя мисками, оно недолго постояло в раздумье. После этого крыса уверено двинулась к миске, перед которой стояла табличка с числом 62.

Официальный курс доллара в России на 14 декабря установлен на отметке 62 рубля 55 копеек. 13 декабря Банк России установил курс американской валюты на уровне 63 рубля 23 копейки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о петербургском коте-оракуле Ахилле. Во время предсказания он запутал Филиппа Киркорова.

Читайте также

62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 15 декабря: Растущая Луна добавит жизненных сил

Последние новости

17:51
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
17:33
Школьников могут избавить от домашних заданий на новогодние праздники
17:20
Любовь Толкалина перечислила «пять вещей», которые намерена прекратить делать
17:07
Почему при тайском массаже можно умереть прямо на столе
16:50
«Горячие» красотки: Подборка самых сексуальных снимков звезд с большой грудью
16:36
Концертный директор Софии Ротару не исключил, что она еще выступит в России

Сейчас читают

«Бомбическая!»: Орлова в купальнике с кружевами очаровала мужчин в сети
«У нас был секс»: Московский фотограф ответил на обвинения в изнасиловании
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]