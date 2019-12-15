Петербургская крыса-оракул предсказала дешевый доллар. Но не слишком

Крыса-оракул по кличке Хмеймим предсказала курс доллара по отношению к рублю в 2020 году. Пророческий обряд прошел на выставке домашних животных в Санкт-Петербурге.

Для предсказания понадобилось несколько предметов: три небольших миски с кормом и три таблички с числами: 65, 59 и 62. По задумке организаторов, курс доллара в следующем году будет таким, из какой миски поест Хмеймим.

Когда животное поставили перед тремя мисками, оно недолго постояло в раздумье. После этого крыса уверено двинулась к миске, перед которой стояла табличка с числом 62.

Официальный курс доллара в России на 14 декабря установлен на отметке 62 рубля 55 копеек. 13 декабря Банк России установил курс американской валюты на уровне 63 рубля 23 копейки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о петербургском коте-оракуле Ахилле. Во время предсказания он запутал Филиппа Киркорова.