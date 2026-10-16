Таисия Повалий рассказала о танцах на столе с Николаем Басковым

Певица Таисия Повалий рассказала, как после концерта во Львове вместе с народным артистом России Николаем Басковым оказалась в боулинг-клубе, где они танцевали на столе. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия певца.

По словам Повалий, знакомство с Басковым помогло ей стать более раскованной. Она призналась, что до 40 лет жила с установкой «не выделяться и не высказывать свое мнение».

«Меня воспитывали: „Не высовывайся, руку не поднимай в школе, молчи, не высказывай свое мнение“. Вот я такое воспитание получила. И я, в принципе, по жизни так шла. До 40 лет, пока Колю не встретила», — рассказала артистка.

Повалий подчеркнула, что Басков не пытался изменить ее характер, а показал, что можно совмещать разные стороны личности.

В качестве примера певица вспомнила случай после концерта во Львове. Они отправились в боулинг-клуб, а затем под музыку вместе забрались на стол и начали танцевать.

«И потом при всех людях, кто был в зале, кто был в этот вечер в этом клубе, мы под музыку выскочили на стол и танцевали», — рассказала Повалий.

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