Блог Дарьи Пынзарь в одной из популярных социальных сетей насчитывает три миллиона подписчиков. Девушка с удовольствием выкладывает фотографии со светских мероприятий и семейных путешествий. Особенно Даша любит делиться снимками, где она примеряет красивые образы и наряды. Свежие кадры фотосессии экс-звезда «Дома-2» опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В этот раз выбор телезвезды пал на сексуальное мини-платье на тонких бретельках, которое обшито блестящими пайетками. Пынзарь обошлась без лишних аксессуаров — в ушах девушки красуются элегантные сережки-кисточки. Длинные волосы Даша убрала в слегка небрежный хвост, который свисает по ее соблазнительным оголенным плечам.

Instagram @darya_pinzar86

Даша Пынзарь не стала скрывать, что из-за любви к блестящим вещам ощущает себя сорокой, о чем написала в комментариях к фото.

«Люблю все блестящее. Сорока-сороковна», — подписала ведущая.

Поклонники с пониманием отнеслись к предпочтениям девушки — многие признались что сами не отказались бы от красивого блестящего наряда. Преданные фолловеры не смогли оставить Дашу без восторженных комментариев и приятных комплиментов.

«Платье огонь»;

«Ну ведь красиво же»;

«Красавица. Все девочка в душе любят все блестящие мне кажется», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь снялась с крысами.