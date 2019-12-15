  1. Пятый канал
  4. Сексуальная Дарья Пынзарь показала новый наряд — блестящее мини-платье

Сексуальная Дарья Пынзарь показала новый наряд — блестящее мини-платье

, 22:30 | Алиса Старжевская Фото 1 430

Звезда «Дома-2» призналась, что обожает все блестящее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Блог Дарьи Пынзарь в одной из популярных социальных сетей насчитывает три миллиона подписчиков. Девушка с удовольствием выкладывает фотографии со светских мероприятий и семейных путешествий. Особенно Даша любит делиться снимками, где она примеряет красивые образы и наряды. Свежие кадры фотосессии экс-звезда «Дома-2» опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В этот раз выбор телезвезды пал на сексуальное мини-платье на тонких бретельках, которое обшито блестящими пайетками. Пынзарь обошлась без лишних аксессуаров — в ушах девушки красуются элегантные сережки-кисточки. Длинные волосы Даша убрала в слегка небрежный хвост, который свисает по ее соблазнительным оголенным плечам.

Instagram @darya_pinzar86

Даша Пынзарь не стала скрывать, что из-за любви к блестящим вещам ощущает себя сорокой, о чем написала в комментариях к фото.

«Люблю все блестящее. Сорока-сороковна», — подписала ведущая.

Поклонники с пониманием отнеслись к предпочтениям девушки — многие признались что сами не отказались бы от красивого блестящего наряда. Преданные фолловеры не смогли оставить Дашу без восторженных комментариев и приятных комплиментов.

«Платье огонь»;

«Ну ведь красиво же»;

«Красавица. Все девочка в душе любят все блестящие мне кажется», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь снялась с крысами.

Читайте также

62.55
-0.68 69.86
-0.57
Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

Последние новости

23:47
Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль
23:35
«Грудь все меньше»: бюст Серябкиной в новом видео обеспокоил поклонников
23:23
Эрдоган пригрозил США закрыть для них базы Инджирлик и Кюреджик
23:09
«Я елочка, или рыбка, или русалка?» Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом
22:55
В Кремле назвали условия транзита газа из России через Украину
22:43
Думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для Евровидения

Сейчас читают

Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет
Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]