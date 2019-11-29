  1. Пятый канал
  4. Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь снялась с крысами

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь снялась с крысами

, 5:27 | Мия Субботина Видео 94

Знаменитость опубликовала видео с бекстейджа фотосессии на своей странице в социальной сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Дарья Пынзарь опубликовала видео с необычной фотосессии. На записи звезда телестройки позирует вместе с двумя моделями и символами будущего года — белыми крысами. Грызуны активно перемещались по рукам девушек и также старались работать на камеру, как прирожденные манекенщицы. Дарья отметила, что именно крысы оказались главными моделями на съемочной площадке. Записью Пынзарь поделилась на своей странице в Instagram.

Поклонники Дарьи восхитились тем, что девушка осмелилась взять в руки крысу. Однако последняя заявила, что вовсе их не боится и вообще она в них влюбилась после проведенной съемки. Также юзеры отметили, что в кадре удачно смотрелись и животные, и девушки.

«Классные крыски!»

«Девочки и крысы такие лапочки!!!»

«Красотки! И крыски прелесть», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

7:43
Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате
7:35
«Лучший визажист»: Седокова похвасталась «профессиональным» макияжем от дочки
7:27
Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания
7:20
Стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов
7:13
Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию
7:06
«Чудо-папа»: Мельникова показала, как ее муж играет с годовалым сыном

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]