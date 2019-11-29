Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь снялась с крысами

Дарья Пынзарь опубликовала видео с необычной фотосессии. На записи звезда телестройки позирует вместе с двумя моделями и символами будущего года — белыми крысами. Грызуны активно перемещались по рукам девушек и также старались работать на камеру, как прирожденные манекенщицы. Дарья отметила, что именно крысы оказались главными моделями на съемочной площадке. Записью Пынзарь поделилась на своей странице в Instagram.

Поклонники Дарьи восхитились тем, что девушка осмелилась взять в руки крысу. Однако последняя заявила, что вовсе их не боится и вообще она в них влюбилась после проведенной съемки. Также юзеры отметили, что в кадре удачно смотрелись и животные, и девушки.

«Классные крыски!»

«Девочки и крысы такие лапочки!!!»

«Красотки! И крыски прелесть», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции.