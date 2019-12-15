«Шальная императрица»: Собчак с двуглавым орлом во лбу шокировала подписчиков

Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику странным одеянием. На своей странице в Instagtam телеведущая выложила фото, на котором она запечатлена в высокой черной шапке с вышитым бисером, жемчугами и драгоценными каменьями двуглавым орлом во лбу, с массивным колье на шее и огромными серьгами с ликом Спасителя.
«Воскресно-имперское», — подписала снимок Собчак.
Назначение наряда светская львица не пояснила. Тем временем шокированные подписчики в комментариях, похоже, соревнуются в сочинении подходящих эпитетов. Некоторые, правда, нисколько не удивились — говорят, что после свадьбы с катафалком украшения выглядят «скромненько».
«Вот это китч!»
«Батюшки, какая краля!»
«Не пойму, креститься надо или нет?»
«Императрица!»
«Боярыня Собчак»;
«Ваша светлость!»
«Шальная императрица!»
«Ужасный лубок», — пишут комментаторы.
Многих возмутили серьги с иконами. Они считают, что фотография оскорбляет чувства верующих. А кое-кто уже предсказывает, снимок Собчак станет темой не одного ток-шоу.
Ранее 5-tv.ru писал, что РПЦ усомнились в искренности раскаяния Ксении Собчак перед венчанием с Константином Богомоловым и предложили ей покаяться перед Богом еще раз.