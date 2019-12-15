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«Шальная императрица»: Собчак с двуглавым орлом во лбу шокировала подписчиков

, 19:59 | Светлана Александрова Фото 88

Многих пользователей возмутили также огромные серьги с иконами.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику странным одеянием. На своей странице в Instagtam телеведущая выложила фото, на котором она запечатлена в высокой черной шапке с вышитым бисером, жемчугами и драгоценными каменьями двуглавым орлом во лбу, с массивным колье на шее и огромными серьгами с ликом Спасителя.

«Воскресно-имперское», — подписала снимок Собчак.

Назначение наряда светская львица не пояснила. Тем временем шокированные подписчики в комментариях, похоже, соревнуются в сочинении подходящих эпитетов. Некоторые, правда, нисколько не удивились — говорят, что после свадьбы с катафалком украшения выглядят «скромненько».

Instagram @xenia_sobchak

«Вот это китч!»

«Батюшки, какая краля!»

«Не пойму, креститься надо или нет?»

«Императрица!»

«Боярыня Собчак»;

«Ваша светлость!»

«Шальная императрица!»

«Ужасный лубок», — пишут комментаторы.

Многих возмутили серьги с иконами. Они считают, что фотография оскорбляет чувства верующих. А кое-кто уже предсказывает, снимок Собчак станет темой не одного ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что РПЦ усомнились в искренности раскаяния Ксении Собчак перед венчанием с Константином Богомоловым и предложили ей покаяться перед Богом еще раз.

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