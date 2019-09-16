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В РПЦ призывают Ксению Собчак покаяться еще раз

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В искренность раскаяния, письменно засвидетельствованного перед венчанием, некоторые представители церкви не поверили.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Буланов

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 55

В Русской православной церкви считают, что Ксения Собчак должна искренне покаяться перед Богом. Чистосердечность раскаяния в безнравственных поступках, письменно засвидетельствованного телеведущей перед венчанием с Константином Богомоловым, вызвала сомнения у главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

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«Конечно, тот перфоманс, тот „свадебный танец“, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале.

Легойда отметил, что священник, с которым пара беседовала о смысле христианского брака перед обрядом, надеялся, что все это делается искренне, однако последовавшие за венчанием события заставляют в этой искренности усомниться.

«Зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланировано…», — недоумевает Легойда.

И заключает, что Бог тем временем все равно ждет покаяния — но уже настоящего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Ксения Собчак и Константин Богомолов выходят после венчания из храма Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 55
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