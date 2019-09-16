В РПЦ призывают Ксению Собчак покаяться еще раз

В Русской православной церкви считают, что Ксения Собчак должна искренне покаяться перед Богом. Чистосердечность раскаяния в безнравственных поступках, письменно засвидетельствованного телеведущей перед венчанием с Константином Богомоловым, вызвала сомнения у главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Пышные формы и осиная талия «русской Кардашьян» взбудоражили фанатов — видео

«Конечно, тот перфоманс, тот „свадебный танец“, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале.

Легойда отметил, что священник, с которым пара беседовала о смысле христианского брака перед обрядом, надеялся, что все это делается искренне, однако последовавшие за венчанием события заставляют в этой искренности усомниться.

«Зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланировано…», — недоумевает Легойда.

И заключает, что Бог тем временем все равно ждет покаяния — но уже настоящего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Ксения Собчак и Константин Богомолов выходят после венчания из храма Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.