Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Затонувшая подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий» была отбуксирована от плавучего дока ПД-16, вместе с которым она ушла под воду в ночь на 15 декабря в Севастополе. Свидетель произошедшего Юрий Югансон опубликовал в Facebook видео буксировки.

Согласно информации RG.RU, подлодку оттащили от плавдока рейдовые буксиры Черноморского флота. Сейчас она находится посередине Южной бухты.

Плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава флота подводная лодка Б-380, частично погрузился под воду ночью в Южной бухте. По предварительным данным, причиной случившегося послужила техническое состояние судоремонтного сооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.