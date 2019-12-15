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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

, 17:51 | Карина Бернтгольц Видео 913

В ночь на 15 декабря под воду ушел плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; Facebook / Юрий Югансон

Затонувшая подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий» была отбуксирована от плавучего дока ПД-16, вместе с которым она ушла под воду в ночь на 15 декабря в Севастополе. Свидетель произошедшего Юрий Югансон опубликовал в Facebook видео буксировки.

Согласно информации RG.RU, подлодку оттащили от плавдока рейдовые буксиры Черноморского флота. Сейчас она находится посередине Южной бухты.

Плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава флота подводная лодка Б-380, частично погрузился под воду ночью в Южной бухте. По предварительным данным, причиной случившегося послужила техническое состояние судоремонтного сооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

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