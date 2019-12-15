Четыре человека в отечественной легковушке погибли в ДТП под Югрой

Четыре человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по региону, авария произошла вечером на 36 километре трассы «Иртыш». В результате столкновения двух легковых машин погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2110.

«Сегодня около 20.30 (18.30 по московскому времени — Прим.ред.) на 36-м километре автодороги „Иртыш“ произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и „Ниссан-Санни“, в результате четыре человека в автомобиле ВАЗ погибли», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции. Причины смертельной аварии устанавливаются. Движение в районе ДТП перекрыто.

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