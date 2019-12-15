Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Пассажирский автобус перевернулся в Балахнинском районе Нижегородской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 25 человек.

Рейсовый автобус двигался из Дзержинска в Иваново. Примерно в 16:00 по московскому времени он съехал в кювет и перевернулся. Это произошло на девятом километре автодороги местного значения Липовки — Галкино. Водитель не справился с управлением.

В автобусе находились 49 человек, детей нет. Сразу после ДТП в больницу доставили 13 человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, у оставшихся 11 — среднее. Еще 12 человек получили амбулаторную помощь. Погибших нет.

Это далеко не первый перевернувшийся пассажирской автобус за последнее время. 5-tv.ru ранее сообщал об аналогичных случаях в Волгоградской, Белгородской и Воронежской областях.