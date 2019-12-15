Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль через Спасские ворота. Для празднования нового года выбрали 90-летнее дерево высотой в 27 метров. Диаметр ствола — 70 сантиметров, а размах ветвей у основания — шесть метров.

Как уточняет РИА Новости, ель срубили двумя днями ранее в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. Ее установят на Соборной площади и нарядят в стиле народных промыслов 23 декабря. Общероссийская новогодняя елка пройдет 25 декабря. Праздник соберет шесть тысяч детей со всей страны.

Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 по 2001 год. Дореволюционную традицию возродил президент Борис Ельцин. Позднее отступить от нее заставили сильные морозы и обильные снегопады. В 2005 году живая ель вернулась на прежнее место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украсить новогоднюю елку, чтобы обрести счастье в год Белой металлической крысы.