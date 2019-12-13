Как украсить новогоднюю елку, чтобы обрести счастье в год Белой металлической крысы

До Нового года остается все меньше времени, и многие уже находятся в поисках подарков любимым и родным. Но несмотря на предпраздничный цейтнот, важно вдумчиво подойти и к украшению своего жилища, а особенно — традиционной елки, пишет ФАН.

Искусственная или живая ель?

Решить вопрос с главным символом Нового года довольно просто — елка воплощает собой все желания, загаданные в самую волшебную ночь в году. Поставив дома живое дерево, его рано или поздно придется выбросить, а вместе с ним и всю энергетику своих стремлений. По этой причине лучше использовать искусственную ель, а для создания атмосферы ее иголки можно смазать эфирными маслами с хвойными и цитрусовыми запахами.

Какие подойдут игрушки?

К выбору игрушек на новогоднюю красавицу следует подойти очень тщательно. В первую очередь, каждая из них должна символизировать конкретное желание. Например, если в Новом году хочется приобрести свое жилье — то лучше повесить на ветку игрушечный домик, а если встретить вторую половинку, то лучше подобрать парную игрушку, например, две птички, две белочки, два башмачка и так далее.

Как правильно украшать елку?

Процессу украшения елки следует уделить значительное количество времени, ведь от этого будет зависеть реализация задуманного на следующий год. Вешать игрушку нужно непременно направляющей рукой (для правшей — правая, для левшей — левая). В этот момент нужно мысленно проговорить и как можно ярче представить себе свое желание, чтобы оно реализовалось.

Кроме того, елка — это своеобразная пирамида, очень важный символ. Украшенная символами-пожеланиями, она направит энергетику задуманного в нужное русло, и вожделенные перемены не заставят себя в будущем году ждать.

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