Рождественские огни зажглись в Иерусалиме

В Иерусалиме зажглись рождественские огни. Несколько тысяч человек собрались в старом городе на церемонии, открывающей праздничные мероприятия декабря.

Над гигантской елкой прогремел красочный фейерверк, а волонтеры раздали жителям килограммы рождественских угощений. В гуляниях участвовали не только христиане. К празднику присоединились представители других конфессий, уверенные, что жители Иерусалима в это время должны быть вместе, несмотря на разные религии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремль доставили главную новогоднюю ель. На Соборной площади установят 90-летнее дерево высотой в 27 метров.