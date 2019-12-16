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Рождественские огни зажглись в Иерусалиме

, 3:19 Эфирная новость 21

Над гигантской елкой прогремел красочный фейерверк, а волонтеры раздали жителям килограммы рождественских угощений.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В Иерусалиме зажглись рождественские огни. Несколько тысяч человек собрались в старом городе на церемонии, открывающей праздничные мероприятия декабря.

Над гигантской елкой прогремел красочный фейерверк, а волонтеры раздали жителям килограммы рождественских угощений. В гуляниях участвовали не только христиане. К празднику присоединились представители других конфессий, уверенные, что жители Иерусалима в это время должны быть вместе, несмотря на разные религии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремль доставили главную новогоднюю ель. На Соборной площади установят 90-летнее дерево высотой в 27 метров.

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