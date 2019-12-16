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  4. Историк Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства

Историк Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства

, 4:59 | Валентин Черников 43

Бывший преподаватель СПбГУ сделал очередное шокирующее признание.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

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За четыре дня до убийства аспирантки Анастасии Ещенко она и историк Олег Соколов собирались подать заявления в ЗАГС. Об этом бывший преподаватель СПбГУ рассказал в интервью сайту KP.RU.

По словам обвиняемого, роман с девушкой у него продолжался с 2014 года. А с 2018-го Ещенко переехала в его квартиру. В вузе они не афишировали отношения. Летом прошлого года доцент и аспирантка решили пожениться и подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года.

«Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28–29 апреля. 15 сентября 2019 года я всем близким объявил, что Настя моя невеста», — признался Соколов.

Историк арестован на два месяца по обвинению в убийстве Ещенко. По версии следствия, в начале ноября он застрелил девушку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. В декабре бывший преподаватель Соколов прошел экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что историк Соколов посвятит убитой аспирантке книгу.

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