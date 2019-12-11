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  4. Историк Соколов посвятит убитой аспирантке Ещенко книгу

Историк Соколов посвятит убитой аспирантке Ещенко книгу

, 19:26 | Сергей Зеленский Видео 21

По словам адвоката ученого, тот до сих пор не может ответить, зачем он совершил убийство.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

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Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов приступил к написанию книги, посвященной памяти 24-летней девушки. Об этом рассказал адвокат арестованного ученого Александр Почуев.

«Ему ничего не остается делать, кроме как писать», — отметил он, добавив, что его подзащитный находится сейчас в стрессовом состоянии. Это своеобразный вид раскаяния и способ увековечить память людей. Я ему сам рекомендовал заняться чем-либо», — отметил он.

Почуев назвал это своеобразной исповедью, раскаянием Соколова, и его стремлением таким образом сохранить об Анастасии память.

Защитник добавил, что близкие отношения 63-летнего Соколова и 24-летней Ещенко длились почти пять лет, а в последнее время она жила в его квартире в центре Петербурга.

По словам адвоката, всемирно известный специалист по периоду Наполеона Бонапарта до сих пор не может ответить, зачем он совершил убийство. По инкриминируемой Соколову статье об убийстве, ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Александр Почуев также рассказал о версиях, которые линия защиты рассматривает в качестве причин убийства Ещенко.

Историк Олег Соколов арестован на два месяца — его обвиняют в убийстве своей бывшей студентки, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в начале ноября он застрелил девушку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. В декабре бывший доцент СПбГУ Олег Соколов прошел экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.

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