Дейенерис из «Игры престолов» рассказала о смертельной болезни

О пережитой беде рассказала Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Звезда перенесла инсульт и две операции по удалению аневризмы. Каково ей пришлось, она рассказала в интервью журналу Wonderland.

Британская актриса проходила лечение во время съемок сериала. К тому момента Эмилия успела прославиться. По ее словам, она лежала в больнице с торчащими из головы трубками, распухшая и напичканная лекарствами. И хотя на тот момент Кларк боролась за жизнь, она молилась о другом: чтобы никто из медперсонала ее не узнал.

Twitter @bestofclarkes

Как сказала артистка, при аневризме возникает самая сильная головная боль, которую можно представить. Однажды ее стошнило от боли и головокружения. Тогда она догадалась, что у нее поврежден мозг. Чтобы не потерять сознание в тот момент, Эмилия шевелила пальцами и вспоминала реплики.

В период лечения Кларк хотела закрыться от общественности, но поклонники не понимали причину ее поведения. Особенно после смерти ее отца.

«Представьте: вы сидите в торговом центре с мамой, которая оплакивает недавно умершего отца, а кто-то подходит и просит сфотографироваться. А когда ты отказываешь, человек говорит: „Я был о тебе лучшего мнения“», — добавила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмилия Кларк заявила о принуждениях ее со стороны режиссеров и продюсеров сниматься обнаженной в «Игре престолов».