Fashion-астролог рассказала, как одеваться в 2020 году в зависимости от знака зодиака

Хозяйка 2020 года — Белая Металлическая Крыса — может быть благосклонной к каждому знаку зодиака в новом году. Однако, чтобы расположить символ Нового года к себе — нужно правильно подобрать свой образ. Fashion-астролог Вера Хубелашвили рассказала, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году. Об этом сообщает радио Sputnik.

Огненным знакам — Львам, Овнам и Стрельцам — Хубелашвили рекомендует носить позолоченные элементы в одежде, чтобы добиться финансового успеха.

«Это будет давать большие возможности. В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению», — подчеркнула она.

А представителям земных знаков — Тельцам, Козерогам и Девам — астролог посоветовала скромную одежду, а также винтажную моду и наряды ручной работы.

«У них идет противоположное отношение к моде, они наоборот будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать. В дополнение к этому можно позволить себе винтажную моду и наряды. Если есть возможность пошить наряд для себя лично — это будет реальным подарком, милостью для Крысы. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру», — считает астролог.

По словам эксперта, воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолей должны выделяться с помощью нестандартных аксессуаров.

«Это могут быть эксклюзивные поделки, украшение для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее», — сказала Вера Хубелашвили.

Представителям водной стихии — Ракам, Скорпионам и Рыбам астролог советует воздержаться от бесформенной одежды и носить вместо нее обтягивающие элементы и материалы.

«Это будет задабривать хозяйку нового года и это лучше, чем балахоны или какие-то бесформенные одежды. Из обуви для водных знаков предпочтителен каблук, это будет подчеркивать их сексапильность. Водные знаки считаются самыми притягательными. Украшения не обязательно должны быть дорогими, но должны быть изысканными, отличаться своим внешним видом», — рекомендует она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что fashion-астролог рассказала о модных трендах в год Металлической Крысы.