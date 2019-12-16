У дочери бывшего главы «Формулы-1» украли 67 миллионов долларов

Дочь бывшего главы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» миллиардера Берни Экклстоуна обратилась с заявлением в полицию. 35-летняя фотомодель Тамара Экклстоун сообщила, что ее дом на улице Пэлэс-Грин в Лондоне обокрали.

По словам женщины, злоумышленники пробрались в особняк 13 декабря, пока она отсутствовала, и унесли с собой драгоценности на сумму, равную примерно 50 миллионов фунтов стерлингов (67 миллионов долларов). Об этом сообщает газета The Guardian.

Правоохранительные органы расследуют преступление. Личности правонарушителей пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из коттеджа владельца Mercurу и московского ЦУМа, расположенного неподалеку от Барвихи в Московской области, украли шубы на 20 миллионов рублей.